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МВФ и Украина достигли прогресса в переговорах, но его недостаточно для транша

Представитель МВФ Джерри Райс Фото из открытых источников

В МВФ отметили, что фонд продолжает тесно сотрудничать с украинскими властями в контексте первого обзора программы

Международный валютный фонд и Украина на переговорах добились определенного прогресса, однако для завершения первого обзора программы stand-by нужно сделать еще больше. Об этом во время брифинга сказал спикер МВФ Джерри Райс.

По его словам, фонд продолжает тесно сотрудничать с украинскими властями в контексте первого обзора программы.

"Это означает, что мы ведем дискуссии об имплементации политического курса и реформ по этой программе", - подчеркнул Райс.

Кроме того, он добавил, что сейчас обсуждаются восстановление и укрепление антикоррупционной и судебной системы, вопрос Национального банка Украины, а также сокращение дефицита бюджета.

"Определенный прогресс достигнут. Но надо сделать еще больше для завершения этого первого обзора", - резюмировал Джерри Райс.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла за основу законопроект №4367 по совершенствованию вопросов организации корпоративного управления в банках, принятие которого является важным условием в рамках программы финансирования stand-by Международного валютного фонда.

 

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