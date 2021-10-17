Monobank закрывает все карты в злотых: Когда и как это будет происходить

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Решение вступит в действие с 13 декабря

С 13 декабря Monobank закрывает все карты в злотых. Об этом сообщил "РБК-Украина", ссылаясь на рассылку финучреждения.

Как отмечается, 13 декабря остатки по картам будут автоматически переведены на кредитные карты по текущему курсу и карты станут неактивными для пользования.

"Можно не ждать 13 декабря, а уже сейчас пересчитать все деньги с карты в злотых в любую другую вашу гривневую карточку", - отметили в банке.

Напомним, что ранее Государственный банк "Ощадбанк" с 1 октября закрывает текущие и депозитные счета, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более.

Он имеет целью актуализировать идентификационные данные и осуществить верификацию, а также решить вопрос о получении средств по неподвижным текущих и вкладных (депозитных) счетах, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более.

Кроме этого, крупнейший банк Украины "ПриватБанк" вводит новые ограничения на денежные переводы. Отныне отправлять или получать на карту можно не более 100 переводов в месяц.

Такие меры вводятся в рамках борьбы с отмыванием денег и в связи с требованиями финансового мониторинга.