home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Экономика Читати новину українською

Monobank закрывает все карты в злотых: Когда и как это будет происходить

Фото из открытых источников

Решение вступит в действие с 13 декабря

С 13 декабря Monobank закрывает все карты в злотых. Об этом сообщил "РБК-Украина", ссылаясь на рассылку финучреждения.

Как отмечается, 13 декабря остатки по картам будут автоматически переведены на кредитные карты по текущему курсу и карты станут неактивными для пользования.

"Можно не ждать 13 декабря, а уже сейчас пересчитать все деньги с карты в злотых в любую другую вашу гривневую карточку", - отметили в банке.

Новости по теме: В случае локдауна будут блокировать проездные карточки киевлян, - КГГА

Напомним, что ранее Государственный банк "Ощадбанк" с 1 октября закрывает текущие и депозитные счета, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более.

Он имеет целью актуализировать идентификационные данные и осуществить верификацию, а также решить вопрос о получении средств по неподвижным текущих и вкладных (депозитных) счетах, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более.

Кроме этого, крупнейший банк Украины "ПриватБанк" вводит новые ограничения на денежные переводы. Отныне отправлять или получать на карту можно не более 100 переводов в месяц.

Такие меры вводятся в рамках борьбы с отмыванием денег и в связи с требованиями финансового мониторинга.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Каждые 11 минут в мире подросток лишает себя жизни, - ЮНИСЕФ

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект