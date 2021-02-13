live
Новости » Экономика Читати новину українською

Миссия МВФ завершила работу в Украине без достижения договоренностей о пересмотре программы

Фото из открытых источников

Эксперты Фонда и украинская власть обсуждали прогресс во внедрении реформ, которые являются частью программы

Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает "РБК-Украина".

Отмечается, что стороны не договорились о пересмотре программы stand by. Представитель МВФ рассказал, что с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля эксперты Фонда обсуждали с украинскими властями прогресс во внедрении реформ, которые являются частью программы.

Среди прочего речь шла об усилении управления Нацбанком, улучшение законодательного и регулятивного основы банковского надзора и финансового оздоровления, а также о мерах по снижению фискального дефицита в среднесрочной перспективе.

В то же время стороны поднимали вопросы законодательных инициатив по антикоррупционной инфраструктуре и судопроизводству и мерам в энергетической отрасли. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", - высказался Люнгман.

Новости по теме: Украина не рассматривает планов без МВФ, цена вопроса велика, - Марченко

Напомним, недавно министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство Украины по требованию МВФ намерен урезать расходы. Предполагалось, что сокращение составит около 90 млрд гривен.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Тарас Козак: Нацсовет по указке Зеленского уничтожает неугодные ему СМИ в Украине Телеканал ZIK подал в Верховный Суд иск о признании противоправным и не действующим Указа президента Украины о применении санкций Принимаемые меры не должны идти в ущерб свободе СМИ: В ЕС обратились к Украине В ОПУ не смогли назвать топ-менеджеров ТВ-каналов, которые поддержали закрытие 112 Украина, NewsOne и ZIK

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Давление на СМИ. Тарифная политика. Донбасс и Минские соглашения |
Давление на СМИ. Тарифы. Экономика | Закрытие телеканалов ZIK,
Жадность политиков. Хищение страны. Свобода слова | Моисеенко и Данилец | 11.02.21
Шарий: Власть потопталась по журналистике своими грязными сапогами
Давление на СМИ. Нападение на