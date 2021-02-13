Миссия МВФ завершила работу в Украине без достижения договоренностей о пересмотре программы

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Эксперты Фонда и украинская власть обсуждали прогресс во внедрении реформ, которые являются частью программы

Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает "РБК-Украина".

Отмечается, что стороны не договорились о пересмотре программы stand by. Представитель МВФ рассказал, что с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля эксперты Фонда обсуждали с украинскими властями прогресс во внедрении реформ, которые являются частью программы.

Среди прочего речь шла об усилении управления Нацбанком, улучшение законодательного и регулятивного основы банковского надзора и финансового оздоровления, а также о мерах по снижению фискального дефицита в среднесрочной перспективе.

В то же время стороны поднимали вопросы законодательных инициатив по антикоррупционной инфраструктуре и судопроизводству и мерам в энергетической отрасли. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", - высказался Люнгман.

Напомним, недавно министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство Украины по требованию МВФ намерен урезать расходы. Предполагалось, что сокращение составит около 90 млрд гривен.