Мировые цены на продовольствие на самых высоких уровнях 11 месяцев подряд, - ООН

В частности, на 1,7% вырос индекс цен на мясо

Мировые цены на продовольствие в апреле продолжили расти одиннадцатый месяц подряд, индекс цен вырос на 1,7% и держится на самых высоких с 2014 года уровнях. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Отмечается, что индекс цен на продовольствие в апреле составил 120,9 пункта, что на 1,7% выше мартовского показателя и на 30,8% – апреля прошлого года. Ежемесячный индекс остается на самых высоких с мая 2014 года уровнях 11 месяцев подряд.

Индекс цен на сахар в течение месяца увеличился на 3,9% из-за опасений низкого предложения на рынке. Это на около 60% выше уровня апреля 2020 года.

Относительно растительного масла, индекс вырос на 1,8%. В частности, подорожало соевое и рапсовое масла, а подсолнечное стало несколько дешевле.

"Цены на мясо птицы оставались стабильными, что отражает в целом сбалансированность мировых рынков", – добавили в ФАО.

Индекс цен на зерновые вырос на 1,2%, на кукурузу – на 5,7%. Международные цены на пшеницу были преимущественно стабильными. На молочные продукты индекс вырос на 1,2%.

Напомним, цены на основные продукты питания в Украине продолжают расти. Эксперты не оптимистичны в прогнозах – снижения стоимости товаров ждать не стоит. Вероятно, в мае цены немного стабилизируются, однако затем тенденция продолжится. Когда ждать снижения цен на продукты, читайте в нашем материале по ссылке.