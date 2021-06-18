Минздрав потратил на COVID-вакцинацию в Украине уже почти 8 миллиардов гривен
Из этих средств 7,8 млрд грн оплачено за закупку вакцины, 41 млн грн – шприцев, 3,8 млн грн – раствора и на 18 млн грн - контейнеров для сбора медицинских отходов
Он отметил, что из этих средств 7,8 млрд грн оплачено за закупку вакцины, 41 млн грн – шприцев, 3,8 млн грн – раствора и на 18 млн грн - контейнеров для сбора медицинских отходов.
Пацкан добавил, что за оставленные средства планируется закупить 38 млн доз вакцин. Средняя стоимость одной со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете, - почти 276 грн.
"Так же должны быть изменения и в использовании бюджетных средств, предусмотренных на закупку вакцины. И важно, чтобы средства расходовались эффективно. Ведь речь идет о жизни и здоровье украинцев", - сказал глава Счетной палаты.
Он также подчеркнул, что в последние недели наметилась положительная динамика в вакцинировании населения.
Напомним, за выходные, 12-13 июня, в центрах массовой вакцинации против COVID-19 прививали 31 305 человек. Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 6 410, в Днепре в 12 центрах - 3 145 и во Львове в трех центрах - 2 968.
Как сообщалось, в Центре общественного здоровья рассказали, какой интервал должен быть между первым и вторым COVID-прививками, чтобы завершить процесс вакцинации. Определен интервал от 21 дня до 12 недель, в зависимости от вакцины.