Минздрав потратил на COVID-вакцинацию в Украине уже почти 8 миллиардов гривен

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Из этих средств 7,8 млрд грн оплачено за закупку вакцины, 41 млн грн – шприцев, 3,8 млн грн – раствора и на 18 млн грн - контейнеров для сбора медицинских отходов

Министерство здравоохранения уже потратило на вакцинацию 7,9 млрд грн, еще 2,6 млрд грн остаются неиспользованными. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя ситуацию с использованием средств на закупку вакцин против COVID-19.

"До конца июня Минздрав должен использовать 10,5 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19. На сегодня по бюджетной программе уже уплачено 7,9 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн в начале июня", - сказал чиновник.