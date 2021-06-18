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Минздрав потратил на COVID-вакцинацию в Украине уже почти 8 миллиардов гривен

Фото из открытых источников

Из этих средств 7,8 млрд грн оплачено за закупку вакцины, 41 млн грн – шприцев, 3,8 млн грн – раствора и на 18 млн грн - контейнеров для сбора медицинских отходов

Министерство здравоохранения уже потратило на вакцинацию 7,9 млрд грн, еще 2,6 млрд грн остаются неиспользованными. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя ситуацию с использованием средств на закупку вакцин против COVID-19.
 
"До конца июня Минздрав должен использовать 10,5 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19. На сегодня по бюджетной программе уже уплачено 7,9 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн в начале июня", - сказал чиновник.

Он отметил, что из этих средств 7,8 млрд грн оплачено за закупку вакцины, 41 млн грн – шприцев, 3,8 млн грн – раствора и на 18 млн грн - контейнеров для сбора медицинских отходов.

Пацкан добавил, что за оставленные средства планируется закупить 38 млн доз вакцин. Средняя стоимость одной со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете, - почти 276 грн.

"Так же должны быть изменения и в использовании бюджетных средств, предусмотренных на закупку вакцины. И важно, чтобы средства расходовались эффективно. Ведь речь идет о жизни и здоровье украинцев", - сказал глава Счетной палаты.

Он также подчеркнул, что в последние недели наметилась положительная динамика в вакцинировании населения.

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Напомним, за выходные, 12-13 июня, в центрах массовой вакцинации против COVID-19 прививали 31 305 человек. Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 6 410, в Днепре в 12 центрах - 3 145 и во Львове в трех центрах - 2 968.

Как сообщалось, в Центре общественного здоровья рассказали, какой интервал должен быть между первым и вторым COVID-прививками, чтобы завершить процесс вакцинации. Определен интервал от 21 дня до 12 недель, в зависимости от вакцины.

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