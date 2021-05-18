Минздрав подписал Соглашение для получения 90 миллионов долларов от Всемирного банка

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Украина получит средства для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией коронавируса

Министерство здравоохранения Украины и Международный банк реконструкции и развития, который входит в группу Всемирного банка, заключили соглашение о начале проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Украинское правительство получит 2,5 млрд грн займа, сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, Украина получит около 2,5 млрд гривен (90 млн долларов) для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией коронавируса. Соглашение подписали министр здравоохранения Максим Степанов и директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.

Деньги будут направлены по трем направлениям:

около 1,1 млрд грн (40 млн долларов) на поддержку приобретения вакцины;

почти 850 млн грн (30 млн долларов) - на развертывание вакцинации против COVID-19;

свыше 550 млн грн (20 млн долларов) - на укрепление способности проведения тестирования на COVID-19 в Украине.

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Напомним, в Украине выросли темпы вакцинации против коронавируса. За прошедшие сутки, 17 мая, прививки получили 17 232 человека. Всего вакцинировались 948 332 человека, из них получили первую дозу – 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 27454 лица (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).