Минсоцполитики представило законопроекты по пенсионным накоплениям: Что предлагают

Доработанные редакции проектов направили в комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

Министерство социальной политики представило законопроекты о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы. Об этом сообщает правительственный портал.

Как отмечается, доработанные редакции проектов законов министерство направило в Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Основные предложенные изменения направлены на:

расширение охвата системой пенсионных накоплений людей из незащищенных категорий и уменьшение гендерного разрыва в размере пенсий, в том числе включения в число участников системы людей, которые ухаживают нетрудоспособных родственников, являются родителями-воспитателями детских домов семейного типа, патронатними воспитателями и др;

введение системы без повышения нагрузки на бизнес и людей – за счет снижения размера единого взноса на общеобязательное социальное страхование и уменьшение ставки налога с доходов физических лиц;

обеспечения для человека возможности управлять своими пенсионными накоплениями через "единое окно" с множественными точками доступа. Человек сможет выбирать авторизованный пенсионный фонд, изменять, получать информацию о состоянии своего счета и совершенных операциях, предоставлять и получать другую информацию с использованием телекоммуникационных сетей через любое устройство, в том числе путем интеграции Единого социального реестра с Единым государственным веб-порталом электронных услуг "Портал Действие", или при личном обращении к администратору Единого социального реестра или соответствующего авторизованного фонда;

обеспечение для человека права без каких-либо ограничений в любой момент переводить свои накопления из одного авторизованного субъекта в другой;

сбор, хранение и обработка данных о пенсионных накоплениях людей под полным контролем государства в едином социальном реестре в рамках единой информационной системы социальной сферы;

установление единых правил работы для всех субъектов, которые будут предоставлять услуги на рынке, независимо от формы собственности, что будет способствовать развитию конкуренции и снижать риски монополизации;

определения, с учетом предложений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, основным видом выплат в системе пожизненной выплаты и права человека самостоятельно выбирать вид выплаты (пожизненную, одноразовая, на определенный срок) на сумму, что превышает необходимую для выплаты пожизненной пенсии в размере прожиточного минимума. Также в ряде случаев предусмотрено право человека забрать накопления единовременно, независимо от возраста.

"Доработанные редакции законопроектов учитывают огромное количество замечаний основных стейкхолдеров, содержат тщательно проработаны и выстроены компромиссы. Мы уверены, что они могут быть основой для рассмотрения народными депутатами в первом чтении в течение ближайших двух месяцев", - отметил министр социальной политики Марина Лазебная.

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Ранее сообщалось, в Украине в случае отклонения предложения по введение накопительной пенсии могут повысить пенсионный возраст или увеличить размер налогов.