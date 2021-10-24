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Минсоцполитики анонсировало изменения в методологии определения размера штрафов

Министр социальной политики Марина Лазебная Фото из открытых источников

Их сумма не будет привязываться к прожиточному минимуму

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная анонсировала изменения в методологии определения размера штрафов в Украине. Об этом сообщил телеканал "Дом".

По ее словам, размер штрафов не будет привязываться к прожиточному минимуму.

Кроме этого, министр подчеркнула, что размер прожиточного минимума должен быть большим, поэтому решили изменить методологию определения размера штрафов, чтобы людям не пришлось платить слишком много.

"Мы анализировали 180 законодательных актов, у которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений: только пенсия и минимальная зарплата. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь", - пояснила она.

При этом Лазебная добавила, что сейчас при участии экспертов был разработан комплекс изменений в законодательстве, чтобы внести эти запланированные изменения. Соответствующие законопроекты сейчас находятся в парламенте.

"Вышло четыре законопроекта. Один о методологии, второй об отвязке, далее - о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали", - отметила министр.

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Как сообщалось ранее, лица, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и не имеют возможности платить их, могут заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты по вопросу назначения жилищной субсидии. 

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