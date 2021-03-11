Минрегион хочет поделить Украину на 10 функциональных зон. О чем идет речь

Алексей Чернышов

Это должно поспособствовать эффективному развитию регионов

Украину хотят поделить на 10 функциональных зон. Это должно поспособствовать эффективному развитию регионов, заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает пресс-служба ведомства.

"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями", — отметил он.

Также Чернышов добавил, что впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам, поскольку в одной области могут быть населенные пункты, которые требуют абсолютно разного подхода к стратегии развития.

Десять функциональных типов территорий, которые определены в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года, выглядят следующим образом:

горные территории украинских Карпат;

макрорегион "Азов-Черное море";

городские агломерации;

монофункциональные старопромышленные города;

приграничные регионы;

приграничные территории в неблагоприятных условиях;

природоохранные территории (Изумрудная сеть);

сельские территории в неблагоприятных условиях;

временно оккупированные территории Украины;

центры экономического развития.

"Например, первая зона из десяти - горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион "Азов-Черное море". Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы. Далее, например, пограничные региональные зоны. На востоке и на западе они разные — в первом случае — в неблагоприятных условиях, во втором — наоборот. Также есть монофункциональные города, есть шахтерские регионы, которые требуют совершенно иной логики", - разъяснил Чернышов, отметив, что проекты по функциональным территориям уже разрабатываются.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году наряду с "Большим строительством" будет запущена масштабная программа "Большой реставрации", которая охватит восстановление 100 объектов культуры и туризма.