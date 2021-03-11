Минрегион хочет поделить Украину на 10 функциональных зон. О чем идет речь
Это должно поспособствовать эффективному развитию регионов
Украину хотят поделить на 10 функциональных зон. Это должно поспособствовать эффективному развитию регионов, заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает пресс-служба ведомства.
"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями", — отметил он.
Также Чернышов добавил, что впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам, поскольку в одной области могут быть населенные пункты, которые требуют абсолютно разного подхода к стратегии развития.
Десять функциональных типов территорий, которые определены в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года, выглядят следующим образом:
- горные территории украинских Карпат;
- макрорегион "Азов-Черное море";
- городские агломерации;
- монофункциональные старопромышленные города;
- приграничные регионы;
- приграничные территории в неблагоприятных условиях;
- природоохранные территории (Изумрудная сеть);
- сельские территории в неблагоприятных условиях;
- временно оккупированные территории Украины;
- центры экономического развития.
"Например, первая зона из десяти - горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион "Азов-Черное море". Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы. Далее, например, пограничные региональные зоны. На востоке и на западе они разные — в первом случае — в неблагоприятных условиях, во втором — наоборот. Также есть монофункциональные города, есть шахтерские регионы, которые требуют совершенно иной логики", - разъяснил Чернышов, отметив, что проекты по функциональным территориям уже разрабатываются.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году наряду с "Большим строительством" будет запущена масштабная программа "Большой реставрации", которая охватит восстановление 100 объектов культуры и туризма.