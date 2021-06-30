Минагро опубликовало список документов необходимых для продажи земли в Украине

Фото из открытых источников

Владелец земельного участка для продажи участка обязан иметь кадастровый номер, зарегистрировать право собственности и иметь выписку из Госреестра прав собственности

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко опубликовал список обязательных документов для продажи земли в Украине. Необходимые условия чиновник обнародовал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что владелец земельного участка для его продажи обязан иметь кадастровый номер участка, зарегистрировать право собственности и иметь выписку из Госреестра прав собственности в бумажном или электронном виде.

Министр также пояснил, что наличие кадастрового номера земельного участка можно проверить на публичной кадастровой карте Украины на сайте.

В случае его отсутствия владелец участка должен обратиться к разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре и зарегистрировать участок в Государственном земельном кадастре.

Лишь после этого участку будет присвоен кадастровый номер.

Лещенко уточнил, что следующим шагом для продажи земельного участка является регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Это осуществляют исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, нотариусы или центры предоставления административных услуг.

Для этого необходимы выдержка из Государственного земельного кадастра, копия и оригинал паспорта и идентификационного номера, уплата административного сбора и документ о правах на участок (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство).

Фото из открытых источников

Чиновник также подчеркнул, что после регистрации права собственности на землю владелец получает бумажную или электронную выписку из Госреестра прав.

"Регистрация права собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и указанный пакет документов сможет гарантировать вам право пользования, владения/распоряжения земельным участком и поможет избежать многих рисков", - подчеркнул он.

Новости по теме: В Минагро объяснили, будет ли распространяться рынок земли на оккупированные территории

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил четкий порядок проверки покупателя земли со стороны нотариусов, перед тем, как с 1 июля заработает рынок земли.

Больше об этом можно узнать в нашем большом материале – "Земля на продажу: Топ-20 самых актуальных вопросов о земельных отношениях в Украине после 1 июля".