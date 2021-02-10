Мининфраструктуры попросило 500 миллионов из COVID-фонда в поддержку авиации

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий Фото из открытых источников

Просьбу объяснили потребностью сохранить отрасль

Министерство инфраструктуры Украины в декабре прошлого года обратилось к правительству с просьбой о выделении 500 млн грн на поддержку гражданской авиации во время второй волны COVID-19. Соответствующее письмо главы Мининфраструктуры Владислава Криклия опубликовала экспертная организация StateWatch.

В письме говорится о том, что пассажиропоток авиатранспорта в Украине в прошлом году снизился на 66%, что привело к значительным потерям аэропортов и авиаперевозчиков.

Также Криклий отметил, что весной 2020 года аэропорты и авиаперевозчики были приняты антикризисные меры, среди которых перевод персонала на неполный рабочий день, сокращение персонала, сокращение флота и закрытия терминала "F" в аэропорту "Борисполь". Это обеспечило уменьшение расходов на содержание аэропортов.

"За прошедшие годы государственными предприятиями в сфере гражданской авиации были осуществлены значительные отчисления в пользу государства (ГП МА "Борисполь" в 2018 году - 1 806 млн грн; 2019 году - 2 049 млн грн; ГП МА "Львов" им. Даниила Галицкого" в 2018 году - 222 млн грн; в 2019 году - 214 млн грн)", – написал министр.

Кроме того, чиновник добавил, что в условиях зимнего периода и второй волны заболевания на коронавирус в мире, авиация нуждается в финансовой поддержке государства для сохранения отрасли. В то же время деньги планируется потратить на обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение операционной эффективности предприятий и улучшение авиационного транспортного сообщения.

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Напомним, не так давно в Минфине рассказали, что в течение 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 89% предусмотренных средств, или 63,7 млрд грн, по общему фонду госбюджета, а также 2,8 млрд грн из специального фонда. Все 100% предусмотренных 4,5 млрд грн средств использовали "на обеспечение правопорядка".