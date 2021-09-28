Минимальная пенсия для людей от 70 лет вырастет в 2022 году
В следующем году должен вырасти размер минимальной пенсии для людей старше 70 лет с полным стажем
Министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала поднятие размера пенсии в 2022 году. Об этом она сообщила во время пресс-конференции.
"В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не будет меньше, чем 3 тысячи гривен", - сказала Лазебная.
Напомним, что в проекте госбюджета на 2022 год на пенсии предусмотрели 200,6 млрд гривен. Эти средства должны пойти на выплату пенсий 10,8 млн украинцев.
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Ранее сообщалось, что с 1 декабря в Украине максимальную пенсию пересчитают. Сумма выплаты увеличится на 930 гривен.