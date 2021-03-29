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Минимальная пенсия 3500 гривен: В Минсоцполитики назвали условие

Министр социальной политики Марина Лазебная РБК-Украина

Минимальная пенсия вырастет до 3,5 тыс. грн, если Рада примет законопроекты относительно прожиточного минимума

В случае принятия Верховной Радой Украины законопроектов относительно прожиточного минимума, минимальная пенсия составит 3,5 тыс. гривен для людей с полным страховым стажем. Прожиточный минимум необходимо упорядочить, заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "РБК-Украина".

"Если Верховная Рада поддержит наш законопроект и сопутствующие четыре по изменениям в кодексы, то я на второй день внесу законопроект, который позволит сделать минимальную пенсию на уровне 3,5 тысячи гривен для неработающих, 70-летних, у кого есть 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин", - отметила она.

Также Марина Лазебная подчеркнула, что "надо отвязать все то лишнее, что привязано к прожиточному минимуму".

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Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины с 1 апреля должен провести перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Пенсии будут пересчитаны для 2 млн человек.

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