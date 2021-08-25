Минфин ведет переговоры с МВФ о продлении действующей программы на полгода

Сергей Марченко Минфин

Решение пока не принято

Министерство финансов обсуждает с Международным валютным фондом продление текущей 18-месячной программы Stand-By на полгода. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Это обсуждается, однако окончательного решения еще нет. То есть продление программы Stand-By на полгода возможно. Но говорит о таком продолжении пока рано", - сказал он.

Он добавил, что решение должно быть согласовано с партнерами.

Марченко также напомнил, что Украина ожидает миссию фонда в сентябре.

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Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд утвердил выделение СПЗ (специальных прав заимствования) на 650 млрд долларов, из которых Украина получит более 2,7 млрд долларов.