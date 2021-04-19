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Минфин Украины рассчитывает получить транш МВФ в сентябре, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

Завершение переговоров по предоставлению кредита планируется уже в июле

Министерство финансов Украины рассчитывает на завершение переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) в июле и предоставление транша в сентябре этого года. Об этом в интервью интернет-изданию Lb.ua сообщил глава ведомства Сергей Марченко.

"Это (сентябрь - ред.) - хороший вариант, к которому мы идем. Пока есть прогресс, и я хочу быть в этом случае оптимистом", - отметил он. 

По словам Марченко, Украина не может допустить расширения дефицита государственного бюджета. 

"После подписания меморандума мы дали согласие на то, что в 2022 году у нас дефицит будет 3,5%. Мы уже подготовили бюджетную декларацию, где фигурирует дефицит в 3,5%. И, конечно, если бы у нас были диверсифицированные источники покрытия дефицита, то можно было бы ставить вопрос о большем дефиците", - пояснил он. 

При этом чиновник добавил, что Украина, в отличие от США или стран ЕС, не может себе позволить существенное влияние фискальной роли государства на экономику. 

"Наши источники заимствований, к сожалению, достаточно ограничены - все зависит от того, есть программа с МВФ или нет, есть ВБ или нет, есть макрофин от ЕС или нет", - резюмировал министр. 

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Напомним, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что учитывая длительность переговоров Украина может рассчитывать сразу на два транши от Международного валютного фонда

 

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