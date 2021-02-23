Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 10,5 миллиардов

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Отмечается, что инвесторам предложили 5 выпусков гривневых облигаций со сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 1,5, 2 и 3 года

На аукционах по продаже ОВГЗ 23 февраля Минфин привлек в госбюджет 10,535 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Как отмечается, инвесторам предложили 5 выпусков гривневых облигаций со сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 1,5, 2 и 3 года, а также – летние долларовые облигации.

При этом, средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 9,2%, от их продажи получили 518,04 млн грн.

На годовые гривневые облигации с доходностью 10,8% удовлетворили 13 из 29 заявок, от их продажи привлекли 1,362 млрд грн.

В то же время средневзвешенная доходность 1,5-летних ОВГЗ составляла 11,15% от их продаж получили самую большую сумму – 2,058 млрд грн.

От продажи 2-летних бумаг с доходностью 11,8% привлекли 1,925 млрд грн.

От продажи 3-летних ОВГЗ со средневзвешенной доходностью 12,05% получили 1,248 млрд грн.

От продажи годовых долларовых облигаций со средневзвешенной доходностью 3,7% получили 122,55 млн долл.

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Напомним, в начале прошлой осени Минфин втрое увеличил продажу гособлигаций на аукционе.