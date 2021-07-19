Минфин опроверг информацию о минимальной зарплате в 7700 гривен в 2022 году

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В ведомстве отметили, что соответствующий рост запланирован на 2024 год

Министерство финансов Украины опровергло анонсированное министром Сергеем Марченко повышение минимальной зарплаты до 7,7 тыс гривен в 2022 году - это запланировано на 2024 год. Об этом ведомство заявило в комментарии УНИАН и опубликовало график повышения минималки на своем сайте.

"В 2024 году предусматривается рост минимальной заработной платы до 7665 гривен. Министр имел в виду 2024 год", — уточнили в Минфине.

Сейчас размер минимальной заработной платы составляет 6 тыс. гривен, до конца года должно быть 6500 грн. С учетом макроэкономического прогноза, минимальная заработная плата увеличится в 2022 году на 200 гривен и составит 6700 грн, в 2023 году — на 476 и составит 7176, а уже в 2024 году она и будет 7665 из-за увеличения на 489 гривен.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Министерстве финансов Украины решительно настроены увеличить минимальную заработную плату. Уже в 2022 году она может составить 7700 гривен.