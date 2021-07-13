Минэнерго ввело "черный список" на рынке электроэнергии: Какие условия внесения

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Такое решение является временным, до 1 сентября

На заседании аукционного комитета по продаже электроэнергии сегодня, 13 июля, приняли решение создать "черный список" нарушителей на рынке, которых временно не будут допускать к следующим электронным аукционам на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Сегодня мы приняли решение, которое ограничит махинации и побудит участников рынка не прибегать к манипуляциям, а действовать по честным правилам.

Это решение временное, до 1 сентября, но оно поможет в ближайшее время стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии", – отметил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

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Теперь продавец электроэнергии имеет право инициировать внесение в "черный список" покупателя, который нарушил взятые на себя обязательства по двустороннему договору купли-продажи электроэнергии.

Для этого продавец должен подать обоснованное заявление к организатору аукционов-Украинской энергетической бирже.

Отмечается, что заявление можно подавать только в случае:

нерегистрации покупателем в системе управления рынками купленных объемов электроэнергии;

отсутствия своевременной оплаты со стороны покупателя (подтверждается выпиской из банка);

расторжение договора покупателем в одностороннем порядке.

Как результат-недобросовестного покупателя не будут допускать к следующим аукционам по продаже электроэнергии в течение 6 месяцев.

В то же время, если покупатель выполнил обязательства по договору, то его могут снова допустить к участию в торгах.

Это также происходит по письменному заявлению продавца и прилагаемых к нему документов, подтверждающих факт урегулирования обстоятельств.

Подчеркивается, что до 1 сентября Минэнерго совместно с НКРЭКУ и участниками рынка должно наработать изменения для системного решения, что будет закреплено соответствующим постановлением Кабмина.

Такое решение должно установить постоянные правила, которые будут предотвращать проявления нерыночного поведения участников рынка электроэнергии.

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Напомним, ранее Министерство энергетики анонсировало "черный список" для недобросовестных участников рынка электроэнергии. Такой шаг имеет целью усиление ответственности за нарушение договорных условий.