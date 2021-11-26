Минэнерго утвердило прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год

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Им предусматривает увеличение производства электрической энергии на 2,5%

Министерство энергетики утвердило прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год: в частности, он предусматривает увеличение производства электрической энергии на 2,5% - до 161 миллиард квтч. Об этом сообщает прессслужба Минэнерго.

"Новый прогнозный баланс на 2022 год предусматривает увеличение производства электрической энергии на 2,5% - до 161 миллиард квтч", - сказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

При этом, 52% электроэнергии в стране должна выработать атомная генерация - почти 84 млрд кВтч.

"В январе-феврале 2022 года нагрузка на АЭС вырастет почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", - добавили в ведомстве.

В то же время объем возобновляемой энергетики в прогнозном балансе на 2022 год также увеличили на 21% по сравнению с 2021 годом - он составит до 15 млрд кВтч.

При этом, тепловые электростанции в 2022 году должны выработать 42 млрд квт-ч, ТЭЦ и когенерация – 9,8 млрд квтч, ГЭС и ГАЭС – суммарно 8,6 млрд квтч.

"На сегодня основную нагрузку в энергосистеме Украины несет атомная генерация. По состоянию на 26 ноября из 15 атомных энергоблоков работают 13, которые несут нагрузку около 12 тыс МВт.

Тепловая генерация обеспечена необходимым энергоресурсом для балансировки энергосистемы", - говорят в Минэнерго.

"Уголь поставляется ритмично. Объем поставок в течение ноября должен составить около 1,8 млн тонн угля, из которых более 1,5 млн тонн – угля собственной добычи, а около 300 тыс тонн – импортировано", - добавил Власенко.

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Напомним, 11 ноября, Украина запросила аварийную помощь электроэнергии у Словакии из-за аварии на ДТЭК Бурштынской ТЭС.