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Минэнерго требует запретить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Фото из открытых источников

В ведомстве обосновывают свою позицию "потенциальной угрозой энергобезопасности"

Министр энергетики Герман Галущенко направил обращение в НКРЭКУ относительно ограничения импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества, в частности, России и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

"Это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности", - говорится в письме. 

Как отмечается, главным требованием во время присоединения энергосистемы Украины к ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электрическую энергию.

"Привлечение импорта электроэнергии ухудшает финансово-экономическое положение производителей электрической энергии и, соответственно, качество и полноту выполнения утвержденных Минэнерго графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей", - пояснили в Минэнерго. 

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Напомним, ранее стало известно, что после отключения от электросетей России и Беларуси Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии и ростом цен.

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