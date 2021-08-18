Минэнерго разработало законопроект "О реформировании угольной отрасли"

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Документ направлен на социальную защиту горняков

Министерство энергетики разработало и вынесло на общественные обсуждения законопроект "О реформировании угольной отрасли", направленный на социальную защиту горняков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, документ определяет комплекс социально-экономических мер, направленных на решение вопросов задолженности и финансовое оздоровление государственных угледобывающих предприятий, в том числе с привлечением частных инвестиций для наращивания добычи угля.

Кроме того, законопроект предлагает ввести механизм, который позволит угледобывающим предприятиям погасить задолженность по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и по обязательным платежам в Пенсионный фонд.

"В первую очередь, закон направлен на социальную защиту работников угледобывающих предприятий. Он обеспечит правильный расчет рабочего стажа и справедливое начисление пенсии шахтерам", - отметил замминистра энергетики Алексей Кураков.

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Как сообщалось ранее, на украинских тепловых электростанциях продолжают увеличиваться запасы угля и за сутки они пополнились на 3,7 тыс. тонн. На станции за 16 августа поступило 60,4 тыс. тонн угля, а использовано 56,7 тыс. тонн.