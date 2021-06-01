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Минэнерго разрабатывает новую модель ВСО для тарифов на электроэнергию для населения

Фото из открытых источников

Пока министерство не выходило с предложениями и сформированным видением относительно формирования тарифов на электроэнергию

Министерство энергетики проводит разработку новой модели возложения спецобязательств на участников рынка электрической энергии (ВСО), на основе которой формируются тарифы на электроэнергию для населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Как отмечается, сейчас проходят дискуссии с участниками рынка и готовится комплексное решение серьезных проблем отрасли.

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В министерстве отметили, что в ближайшее время презентуют проект документа (проект новой модели/методики ВСО), который обязательно будет предусматривать защиту малозащищенных слоев населения.

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Напомним, на заседании 26 мая Кабинет министров принял постановление, которым продлил срок вступления в силу изменений в положение о возложении специальных обязанностей (ВСО) на оптовом рынке электрической энергии до 15 июня.

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