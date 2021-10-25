Минэнерго хочет выводить страну из кризиса за счет АЭС, что грозит техногенными катастрофами, - эксперт

Виктор Скаршевский Фото из открытых источников

Также в таком случае возможны веерные отключения, полагает эксперт

Использование атомной энергетики, которой Миненерго хочет компенсировать энергетический кризис в Украине может привести к техногенным катастрофам. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"Когда Министерство энергетики прогнозирует какой-то кризис – газовый, энергетический кризис, тогда зачем нам такое Министерство энергетики, которое прогнозирует кризисы. Они должны были сделать все для того, чтобы Украина нормально прошла отопительный сезон. Теперь они как будто отстраняются от того, что происходит в Украине в энергетическом секторе и говорят, что какой-то кризис может быть. Это говорит о непрофессионализме, как минимум. Запасов угля сейчас на электростанциях в 4 раза меньше, чем было запланировано. Сейчас по плану должно быть 3 млн тонн угля на складах, а по факту, 700 тыс. и при чем со второй половины сентября эти запасы уменьшаются. То есть мы в самом деле идем к энергетическому кризису. Что предлагает нам правительство и Минэнерго в том числе: что в этом отопительном сезоне будут работать 14 из 15 атомных блоков. То есть атомная электроэнергия будет производиться больше, чем в прошлом году, но это грозит техногенными катастрофами", - отметил он.

По словам Скаршевского, атомная генерация неманевренная, не балансирующая, то есть либо работает блок атомный, либо не работает.

"Для того чтобы работал атомный блок всегда нужны резервные мощности балансирующие, а это как раз теплоэлектростанции, которые сейчас страдают от недостатка угля. Поэтому, если какой-то атомный блок будет отключен – тогда возможны веерные отключения", - пояснил он.

Ранее в Миненерго сообщали, что объемы угля на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей по состоянию на утро 25 октября составляли 701,3 тыс. тонн, что почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября.