Минэнерго анонсировало "черный список" для недобросовестных участников рынка электроэнергии

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Такие изменения якобы предложили сама Украинская энергетическая биржа

Министерство энергетики создает "черный список", куда планирует добавлять недобросовестных участников рынка электроэнергии, передает "Радио Свобода".

Как поясняют в Минэнерго, такой шаг имеет целью усиление ответственности за нарушение договорных условий. Он предусматривает изменения в Регламенте организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на товарной бирже "Украинская энергетическая биржа".

Такие изменения якобы предложили сама Украинская энергетическая биржа, а также государственное предприятие "Гарантированный покупатель".

"Будет предложено ввести перечень систематических нарушителей договорных обязательств (так называемый Black List), который временно будет ограничивать им доступ к торгам на электронных аукционах по двусторонним договорам. Наработки будут представлены на заседании аукционного комитета, которое состоится 9 июля 2021 года", – сообщает Минэнерго.

Оно указывает на "искажение ценообразования" на рынке, о чем свидетельствует периодическое падение цены на электроэнергию ниже себестоимости ее производства. Также в министерстве видят манипуляции на рынке двусторонних договоров.

"Отдельные трейдеры и электропоставщики, заключившие двусторонние договоры на покупку электроэнергии по результатам электронных аукционов, не выполняют взятые на себя обязательства по покупке электроэнергии в объемах и по ценам, в соответствии с договором, и нарушают условия оплаты за отпущенную электрическую энергию", – говорится в наблюдениях ведомства.

В Минэнерго добавляют, что такое положение наносит ущерб производителям електрочної энергии и усложняет как планирование их работы, так и подготовку к прохождению осенне-зимнего периода, а также угрожает энергетической безопасности потребителей.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров продлил действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечение электроэнергией населения и сохранил стоимость света для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт⋅ч.