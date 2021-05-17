Минэкономики внедряет маркировку мяса, оливкового масла и меда: Что это значит

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В Украине на определенных видах товаров должна быть обязательно указана страна происхождения

Министерство экономики утвердило Порядок и специальные требования к маркировке пищевых продуктов, для которых обязательным является указание страны происхождения или места происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, маркировка места или страны происхождения нужна для таких товаров:

мяса крупного рогатого скота, свежего или охлажденного;

мяса крупного рогатого скота, мороженого;

свинины свежей, охлажденной и мороженой;

баранины и козлятины свежей, охлажденной и мороженой;

съедобных субпродуктов крупного рогатого скота, свежих или охлажденных или мороженых;

мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы;

меда;

необработанного оливкового масла (virgin olive oil) и оливкового масла экстра-класса (extra virgin olive oil).

"Порядок будет применяться к маркировке вышеупомянутых пищевых продуктов, произведенных в Украине или ввезенных (пересланных) на таможенную территорию Украины на всех этапах их реализации. Действие Порядка не будет распространяться на указанные выше пищевые продукты, которые предназначены (произведены) для личного потребления", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что, согласно этого приказа, обязательным является указание страны происхождения или места происхождения, которые соответствуют требованиям законодательства о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах, действовавшим до введения в действие этого приказа, но продукты, не отвечающие требованиям этого приказа, могут находиться в обращении до наступления конечной даты потребления или по истечении срока годности.

"Приказ разработан на основе требований актов ЕС, и он является еще одним шагом на пути нашей евроинтеграции, а также создании общего рынка пищевых продуктов с Европейским Союзом. Вследствие принятия приказа потребители будут получать более подробную информацию о стране или о месте происхождения пищевых продуктов. Это также позволит уменьшить возможности для подделки и фальсификации пищевых продуктов", – отметил заместитель министра экономики Сергей Глущенко.

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Напомним, цены на основные пищевые продукты в Украине продолжают расти. Эксперты не оптимистичны в прогнозах – снижения стоимости товаров ждать не стоит. Вероятно, в мае цены немного стабилизируются, однако затем тенденция продолжится. Когда ждать снижения цен на продукты, читайте в нашем материале по ссылке.