Минэкономики уменьшило предельные цены на топливо

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Согласно расчетам "Нафтогаза" они составляют 22,25 грн / л за дизтопливо и 26,64 грн/л за бензин

Министерство экономики опубликовало средние цены на дизтопливо и бензины на конец июля – согласно расчетам "Нафтогаза" они составляют 22,25 грн/л и 26,64 грн/л соответственно. Соответствующие данные опубликовано на сайте министерства.

С учетом максимальной торговой наценки, которая по постановлению Кабмина не должно быть больше 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизтопливо, предельная стоимость бензина составляет 31,64 грн/л, дизтоплива - 29,25 грн/л.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо.