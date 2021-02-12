Минэкономики прогнозирует рост экономики более чем на 7% во втором квартале
Среди прочего на улучшение состояния экономики повлияло расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%"
Минэкономики улучшило ожидания по ВВП страны в 2020 году и прогнозирует более 7% роста экономики во втором квартале 2021 года. Об этом говорится в обзоре экономической активности, опубликованном на сайте ведомства.
В ведомстве отмечают, что среди прочего на улучшение состояния экономики повлияло расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%", выплата пособия по временной нетрудоспособности и смягчения карантинных ограничений внутри страны. В то же время, добавили в Минэкономики, динамика восстановления неравномерна среди отраслей.
По итогам 2020 года, ведомство оценивает сокращение ВВП на 4,2% против озвученных ранее 4,8%.
В первом квартале 2021 года прогноз ВВП остается на уровне падения около 2,5-3%. Это связано, в частности, с последствиями введенного в январе локдауну. Однако господдержка экономики и гибкость отраслей, вместе с началом вакцинации спровоцируют рост экономики во втором квартале.
Так, экономика во втором квартале прогнозируемо вырастет более чем на 7%.
Ранее в Минэкономики сообщали, что падение экономики Украины продолжится в начале 2021 года. В дальнейшем низкая база сравнения с прошлым годом даст эффект экономического роста.