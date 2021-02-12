Минэкономики прогнозирует падение ВВП Украины в начале 2021 года

Пресс-служба НБУ

Восстановление экономики начнется во втором квартале 2021 года

Падение экономики Украины продолжится в начале 2021 года. В дальнейшем низкая база сравнения с прошлым годом даст эффект экономического роста. Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

"В I квартале 2021 года ожидается сохранение негативной динамики ВВП с учетом последствий введенного в январе локдауна", - говорится в обзоре.

По прогнозу Минэкономики, восстановление экономики начнется во втором квартале 2021 года и продлится до конца года.

Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не отказывается от прогнозируемого роста валового внутреннего продукта Украины на 4,6% в 2021 году.