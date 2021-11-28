Минэкономики представило ИT-портал для торговой защиты

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Он будет предоставлять информацию о процессе любого торгового расследования

Министерство экономики Украины представило ИТ-портал для автоматизации процесса проведения торговых расследований/просмотров в Украине и участия в них заинтересованных сторон. Об этом говорилось в пресс-релизе ведомства.

"Практика проведения в Украине торговых расследований – это достаточно закрытый процесс с непредсказуемыми результатами и сроками. Мы запускаем новый инструмент – ИТ-платформу, которая должна устранить все технические проблемы и предоставлять актуальную информацию по процессу того или иного торгового расследование.

Мы стараемся развить доверительные отношения с производителями, в первую очередь с теми, по отношению к которым проводится расследование", - отметил заместитель министра Тарас Качка.

При этом он подчеркнул, что Минэкономики имеет еще одну цель – усовершенствовать нормативную базу, сделать законодательство понятным и предсказуемым.

Как известно, ИТ-платформа разработана при поддержке Программы USAID.

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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации Украины планирует открыть более 100 офлайн-пунктов поддержки программы "Дія" до 15 ноября.

В частности офлайн-пункты поддержки предназначены для того, чтобы украинцы могли получить помощь от менеджеров службы поддержки "Дії" и сгенерировать COVID-сертификат сразу в центре массовой вакцинации в каждой области Украины.