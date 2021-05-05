Минэкономики предлагает повысить цены на алкоголь: На сколько вырастет стоимость

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Соответствующее предложение возникло на фоне увеличения расходов на сырье, энергоносители и оплату труда

Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает повысить минимальные цены на алкоголь. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно пояснительной записке, нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели еще в сентябре 2018 года. Однако, из-за роста цен на сырье, энергоносители и расходов на оплату труда стоимость такого товара необходимо откорректировать.

Следовательно, в Минэконопики предлагают повысить минимальные розничные цены на:

водку и ликеро-водочные изделия - на 6,2%

виски, ром и джин - на 5,9%

коньяк и бренди-на 5,5%

винодельческую продукцию, сидр, перри (содержание спирта не более 8,5%), вермуты и виноградные вина с добавлением экстрактов - от 8,2 до 34,2%

цены на вина виноградные натуральные, игристые вина и газированные винные напитки не меняются.

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Ранее сообщалось, что в Кабмине назвали причину резкого повышение цен на продукты в Украине. В частности, в правительстве главным фактором считают сезонность.