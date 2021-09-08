Минэкономики предлагает нанять на работу 250 чиновников для администрирования долгов по зарплатам

Погляд

В Министерстве экономики подготовили законопроект "… относительно усиления защиты требований работников по выплате задолженности по заработной плате". В пояснительной записке указано, что реализация инициативы потребует дополнительных расходов из бюджета страны – на расширение штата Гоструда на 250 человек под новые цели Кабмина. Об этом пишет Ирина Шостак в материале "18 тыс. грн за увольнение. Как государство защитит работников предприятий-банкротов" для 112ua.tv.

Для гарантий выплат планируется создание спецфонда, источником формирования которого станет часть с уплаты ЕСВ и поступления от штрафов за нарушения законодательства по ст. 265 Трудового кодекса: за выплату зарплат без ЕСВ, "в конвертах", наем без договора и пр. Для администрирования этих средств должен быть создан отдельный орган или департамент при существующем ведомстве.

"Эффективность нового законопроекта напрямую зависит и от расходов бюджета на ведомство, которое будет администрировать компенсации. Есть ли на самом деле необходимость в том, чтобы его штат составлял 250 человек?" – задается вопросом автор материала.

Вероятность дополнительных трат на администрирование может привести к тому, что в Верховной Раде инициатива провалится, отмечает экономический эксперт Олег Пендзин.

"У меня пессимистические представления о том, будет ли этот законопроект реализован. Он не найдет поддержки в Минфине, ведь в пояснительной записке к нему прямым текстом сказано, что реализация инициативы потянет дополнительные затраты из госбюджета. Сегодня там и так большая дыра", – объясняет эксперт.

Кроме того, если из ЕСВ начнут брать средства на формирование нового спецфонда, дефицит Пенсионного фонда увеличится. Госбюджет вынужден будет давать дополнительные средства на его покрытие, подчеркивает Пендзин.