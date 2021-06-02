Минэкономики обнародовало новые расчеты стоимости бензина и дизтоплива на июнь

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Стоимость 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm установлена в 24,92 гривни

Министерство экономики Украины обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива на первую декаду июня. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

"На основании расчетов АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 20,91 гривни, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 24,92 гривни", - говорится в сообщении.

Как отмечает enkorr, с учетом максимальной торговой наценки, согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не больше 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизтопливо, предельная стоимость бензина составляет 29,92 грн/л - это на 8 коп./л выше цены, установленной на последнюю декаду мая.

При этом, предельная цена дизтоплива установлена на уровне 27,91 грн/л (+2 коп./ л).

Напомним, в мае Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки до средней цены дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики заявляет, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Подробнее об этом и другом читайте в нашем большом материале - "Уменьшение стоимости, качества и предложения: К чему может привести госрегулирование цен на топливо в Украине".