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Минэкономики обнародовало новые расчеты стоимости бензина

Фото из открытых источников

Стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 грн за литр, а дизельного топлива – 27,89 грн

Министерство экономики Украины обнародовало расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"...на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 20,89 грн, и 1 литра бензина автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 24,84 грн", – говорится в сообщении.

Исходя из этого, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривен за литр, дизельного топлива – 27,89 гривни за литр.

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Напомним, ранее Министерство экономики обязало автомобильные заправочные станции (АЗС) опустить цены на бензин ниже 30 грн.

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