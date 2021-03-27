Минэкономики хочет знать цены на топливо заранее, – СМИ
Изменение цены минимум на 1% АЗС будут декларировать за 20 дней
Министерство экономического развития и торговли направило на рассмотрение правительства проект-постановления, регулирующего цены на топливо в период карантина. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на постановление
22 апреля 2020 года Кабмин определил перечень товаров, имеющих важное социальное значение, и товаров противоэпидемического назначения. Ведомство хочет добавить к этому перечню дизельное топливо и бензины марки А-92 и А-95.
Если Кабмин примет предложенные изменения, АЗС при поднятии цен на топливо более, чем на 1%, будут вынуждены за 20 дней декларировать это повышение в Держпродспоживслужбі.
Для сравнения, такое декларирование для всех остальных категорий продукции предусматривается при повышении на 5% и более, но менее 10%, - за три дня до начала его применения, не считая дня декларирования.
"Реализация проекта постановления позволит стабилизировать ценовую ситуацию на рынке топлива в условиях распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS CoV-2", - говорится в пояснительной записке к документу
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил активизировать деятельность межведомственных рабочих групп в областях для проведение мероприятий с целью борьбы с нелегальным оборотом топлива.