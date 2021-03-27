Минэкономики хочет знать цены на топливо заранее, – СМИ

АЗС Фото из открытых источников

Изменение цены минимум на 1% АЗС будут декларировать за 20 дней

Министерство экономического развития и торговли направило на рассмотрение правительства проект-постановления, регулирующего цены на топливо в период карантина. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на постановление

22 апреля 2020 года Кабмин определил перечень товаров, имеющих важное социальное значение, и товаров противоэпидемического назначения. Ведомство хочет добавить к этому перечню дизельное топливо и бензины марки А-92 и А-95.

Если Кабмин примет предложенные изменения, АЗС при поднятии цен на топливо более, чем на 1%, будут вынуждены за 20 дней декларировать это повышение в Держпродспоживслужбі.

Для сравнения, такое декларирование для всех остальных категорий продукции предусматривается при повышении на 5% и более, но менее 10%, - за три дня до начала его применения, не считая дня декларирования.

"Реализация проекта постановления позволит стабилизировать ценовую ситуацию на рынке топлива в условиях распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS CoV-2", - говорится в пояснительной записке к документу

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил активизировать деятельность межведомственных рабочих групп в областях для проведение мероприятий с целью борьбы с нелегальным оборотом топлива.