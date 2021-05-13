Минэкономики хочет ввести госрегулирование цен на топливо

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Госрегулирование цен должно продолжаться до окончания карантина

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает ввести государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо до окончания карантина Кабинета Министров. Об этом говорится в проекте постановления, который был опубликован на сайте Минэкономики, передают Украинские Новости.

"На период карантина требует государственного регулирования ценообразования в сфере розничной торговли горючим с целью предотвращения злоупотребления субъектами хозяйствования своим положением и доступности для населения этой продукции", - сказано в нем.

Согласно тексту проекта постановления, предлагается установить на период действия карантина предельный уровень торговой надбавки для бензина в размере не более чем 5 гривен за литр и дизтоплива - в размере не более 7 гривен на 1 литр, которая начисляется к средней стоимости топлива по данным международного информационного агентства Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду, включая таможенные платежи (акцизный налог и налог на добавленную стоимость).

При этом указанные расчеты будет осуществлять Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на основе данных вышеупомянутого агентства, и компания будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3-го числа каждого месяца.

В свою очередь, Минэкономики будет до 5-го числа каждого месяца публиковать на своем сайте среднюю стоимость бензина и дизтоплива.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский намерен провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций с целью снижения цен на топливо.