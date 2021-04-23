Минагрополитики предлагает снизить ставку НДС до 14% на все виды сельхозпродукции

Укринформ

По словам Лещенко, соответствующая инициатива положительно повлияет на цены некоторых продуктов питания

Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает установить ставку 14% НДС на все виды сельхозпродукции без исключений для удешевления социально значимых продуктов питания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ведомства Роман Лещенко.

"Наше предложение установить ставку 14% НДС на все виды с/х продукции без каких-либо исключений. Попытка удешевить отдельный продукт за счет украинских аграриев – это опасное мероприятие, которое не только угрожает развитию аграрной отрасли и не решает комплексно проблему, но также может привести к тому, что государство будет вынуждено компенсировать аграриям убытки, причиненные такими необоснованными решениями", – отметил он.

По словам Лещенко, запрет экспорта подсолнечника является противоправной мерой, поскольку, согласно действующему законодательству, основанием для его введения является нарушение рыночного равновесия. Однако, и дефицит подсолнечника в Украине не наблюдается.

"Это советские практики административного регулирования, которые в условиях рыночной экономики дают негативный эффект или сразу, или со временем", – пояснил министр.

Кроме этого, специалист высказался относительно инициативы увеличить вдвое сумму фиксированного налога для IV группы плательщиков.

"Ужесточение налогообложения тех, кто и так платит, и отсутствие политики детенизации загоняет добросовестных фермеров в "тень", а бюджет получит отрицательную динамику в долгосрочной перспективе. Необходимо выводить землю из "тени", путем установления минимального налогового обязательства с гектара", – отметил он.

Следовательно, Лещенко резюмировал, что, только лишь заставив платить налоги тех, кто сейчас от них уклоняется, государство сможет встать на путь увеличения налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков.

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Напомним, ранее правительство внесло изменения в процесс предоставления государственной финансовой поддержки для развития фермерских хозяйств, в частности в вопросе размера субсидий для семейного бизнеса.