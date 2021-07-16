Минагро обнародовало статистику работы рынка земли за полмесяца: Сколько заключено сделок

Больше всего земли покупали в Полтавской, Харьковской и Винницкой областях

Министерство аграрной политики показало статистику купли-продажи земли за первые пол месяца работы соответствующего рынка в Украине. Она обнародована на сайте ведомства.

В соответствии с ней, за 15 дней в Украине было зарегистрировано 880 сделок купли-продажи земли общей площадью 1 150 гектаров.

Больше всего земельных участков продано в Полтавской, Харьковской и Винницкой областях. Меньше всего - в Киеве, Львовской и Тернопольской областях.

Напомним, ранее мы писали, что с 1 июля в Украине заработал рынок земли. На первом этапе землю смогут покупать только граждане Украины, объем покупки – не более 100 гектаров, а с 1 января 2024 года – максимальная площадь будет увеличена до 10 тысяч гектаров.