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Минагро обнародовало статистику работы рынка земли за полмесяца: Сколько заключено сделок

fakty.com.ua

Больше всего земли покупали в Полтавской, Харьковской и Винницкой областях

Министерство аграрной политики показало статистику купли-продажи земли за первые пол месяца работы соответствующего рынка в Украине. Она обнародована на сайте ведомства.

В соответствии с ней, за 15 дней в Украине было зарегистрировано 880 сделок купли-продажи земли общей площадью 1 150 гектаров.

Больше всего земельных участков продано в Полтавской, Харьковской и Винницкой областях. Меньше всего - в Киеве, Львовской и Тернопольской областях.

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Напомним, ранее мы писали, что с 1 июля в Украине заработал рынок земли. На первом этапе землю смогут покупать только граждане Украины, объем покупки – не более 100 гектаров, а с 1 января 2024 года – максимальная площадь будет увеличена до 10 тысяч гектаров.

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