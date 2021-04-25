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Миллионы украинцев пользуются услугами негосударственных пенсионных фондов, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная РБК-Украина

К этому их побуждает стремление обеспечить себе достойную старость

В Украине функционируют около 60 негосударственных пенсионных фондов и миллион украинцев уже пользуются ими, чтобы обеспечить себе достойную старость. Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью программе "Перекрестный допрос", передает 24 канал.

"Сегодня 9% людей вкладывают свои деньги в накопительные негосударственные фонды, то есть это их добровольное право", – отметила она, уточнив, что речь идет об известных людях и народных депутатах. 

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Чиновница пояснила, что такая система действует давно, но государство не сделало ничего для развития этих добровольных пенсионных накоплений. И добавила: "Она не стала образцом в этой системе, не создавались корпоративные пенсионные накопления для разных групп. Например, для полицейских можно было бы создать свою корпоративную накопительную систему, и для медиков и военных". 

По ее мнению, если бы государство выступало с такими программами, эта система была бы более популяризированной и имела бы прогресс. Сейчас всего этого нет, поэтому только один миллион пользуется ею.

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Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что 77% пенсионеров находятся за чертой бедности. 

По словам омбудсмена, сейчас в стране фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический. Именно с этим и связана значительная часть обращений граждан.

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