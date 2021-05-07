Международные резервы Украины за апрель выросли на 3,6%, - НБУ

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В начале апреля резервы составляли $27,035 млрд

В апреле 2021 года международные резервы Украины выросли на 3,6% и сейчас составляют более 28 млрд долларов США. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По состоянию на 1 мая 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 000,1 млн долл. США (в эквиваленте). В апреле они выросли на 3,6%, учитывая валютные поступления в пользу правительства и переоценку финансовых инструментов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на динамику резервов в течение апреля влияли следующие факторы:

операции по управлению государственным долгом;

переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют);

операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

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Напомним, ранее Национальный банк обнародовал статистику наличного обращения и назвал, сколько же купюр и монет в среднем приходится на каждого украинца.