Медведчук: Из-за того преступного реверса по формуле "Дюссельдорф+" в Украине наступил не просто кризис, а ужасающий энергокризис

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Из-за преступного реверса по формуле "Дюссельдорф+", которую поддержали украинские власти, в нашей стране наступил не просто кризис, а ужасающий энергетический кризис. Об этом в эфире канала "Перший Незалежний" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Украина всегда получала российский газ не напрямую на бумаге и на прямую - по факту, потому что российский газ заходил на территорию Украины, он здесь отбирался украинскими потребителями, а по бумагам оформляли, что этот газ якобы шел в Европу, а потом якобы возвращался назад в Украину. То есть, это такой приступный реверс, это так называемая формула "Дюссельдорф+", о которой мы говорили, представители нашей партии, я лично неоднократно акцентировал внимание и в 2019, 2020, 2021 году, она действует и вот сегодня наступил не просто кризис, а ужасающий энергетический кризис для Украины", - отметил политик.

При этом Медведчук добавил, что сегодня в СМИ постоянно вспоминается тот факт, что у него была договорённость еще в 2019 году получать российский газ на прямую по 175 долларов.

"Если бы были такие долгосрочные контракты, которые были, могли быть подписаны сначала властью Порошенка, а потом властью Зеленского, то сегодня Украина не столкнулась бы с таким кризисом", - резюмировал он.

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук отметил, что восстановление экономики Украины и уровня благосостояния ее народа лежит в восстановлении экономических отношений между Киевом и Российской Федерацией.

"Украина должна играть роль моста между Западом, Россией и странами СНГ – это выгодно, в первую очередь, Украине. Ни Западу, ни России, хотя они тоже получат от этого удовлетворение своих интересов. И можно приводить множество обстоятельств в пользу этого. Это и те цены на жилищно-коммунальные тарифы, а в данном случае на газ, который мы можем получить по прямым поставкам и могли договориться, который бы стоил намного дешевле, чем сегодня газ обходиться в Украине. Мы могли бы договориться о работе наших предприятий и снятии с них санкций, потому что рынок, экспортный потенциал Украины – он как раз заключается в том, что наша продукция остается конкурентоспособной на рынках стран СНГ, на рынках России и на рынках стран Азиатско-тихоокеанского региона. И если не видеть в этом перспективы, значит, не видеть вообще путей восстановления нашей экономики, восстановления уровня доходов и благосостояния наших граждан", - подчеркнул Медведчук.

При этом политик добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, потому что это также в интересах Украины.

Однако, по словам Медведчука, вопреки всему, действующая украинская власть всячески препятствует восстановлению экономических отношений между Украиной и Россией.

"Это преступная ошибка власти, которая сегодня, зная, ощущая, осознавая и понимая выгоду взаимоотношений торгово-экономических, восстановления их с Россией, делает все наоборот в угоду политическим мотивам, причем молниеносным, каким-то разовым мотивам, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украиной. Вот это страшно", - отметил он.