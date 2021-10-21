Медикам в 2022 году повысят зарплаты: Радуцкий уточнил, что предусмотрено проектом госбюджета

Михаил Радуцкий Фото из открытых источников

Проектом государственного бюджета на 2022 год предусмотрено повышение заработных плат медицинским работникам: с 1 января минимальную зарплату для врачей установлено на уровне в 20 тысяч гривен, минимальная зарплата для среднего медперсонала составит 12,5 тысяч гривен.

Об этом во время общения с журналистами в кулуарах парламента, которое транслировал телеканал "Перший Незалежний", заявил председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий.

"Деньги идут на обещанную с 1 января минимальную зарплату для врачей - 20 тыс. грн, минимальную зарплату для среднего медперсонала - 12,5 тыс. грн. Но еще раз хочу подчеркнуть, чтобы не было разного видения – это минимальная зарплата, это не значит, что это максимальная зарплата", - сообщил он.

Таким образом, зарплата медицинских работников будет увеличена в 1,6 раз.

По словам председателя Комитета по вопросам здоровья нации, в бюджете на следующий год также заложено увеличенное финансирование больниц.

"Увеличено выделение денег на Национальный институт рака. А также на строительство новых больниц или, скорее всего, реконструкцию по одной детской и одной взрослой больнице в каждом регионе", - проинформировал Радуцкий.

Народный депутат рассказал журналистам о планах в отношении роста ВВП и отметил, что в Украине наблюдается положительная тенденция, поскольку с каждым годом процент растет.

"Если в 2017-2018 гг. под действием закона о 5% ВВП система здравоохранения финансировалась на 2,8%, то на сегодняшний день на 2022 год заложены фактически 4,5%. Я думаю, где-то в 2023 году, как мы планировали, выйдем на 5% и будем требовать 6%", - отметил он.

Однако глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий выразил свою обеспокоенность сегодняшней ситуацией с COVID-19 в Украине.

"При прошлой волне такой динамики не было", - подчеркнул народный депутат.

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Напомним, ранее стало известно, что в проект государственного бюджета на 2022 год народные депутаты подали более 3 тысяч предложений на рекордную сумму в 86 триллионов гривен.