Маск первоапрельской твитом поднял стоимость криптовалюты Dogecoin

Стоимость криптовалюты в течение полу часа выросла на 20%

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск 1 апреля сообщил, что хочет в буквальном смысле отправить криптовалюту Dogecoin на Месяц. Об этом он написал в своем Twitter .

"SpaceX отправит настоящий Dogecoin на настоящую Луну", - отметил в сообщении миллиардер.

Twitter Илона Маска

После публикации Илона Маска стоимость криптовалюты на бирже Binance в течение полу часа выросла на 20% до 0,062 долларов.

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Напомним, в феврале Илон Маск заявил об уходе из Twitter, однако через несколько дней вернулся в соцсеть и опубликовал новый твит. После этого состоялся резкий скачок стоимости криптовалюты Dogecoin.

Кроме того, 29 января стоимость биткоина обновила двухнедельный максимум после того, как Илон Маск добавил в описание своего аккаунта в Twitter хэштег #bitcoin. Рост цены криптовалюты на 15,7% произошел меньше, чем через 15 минут после обновления страницы в соцсети. А через несколько дней он второй раз поспособствовал росту себестоимости Bitcoin, когда написал, что он является сторонником криптовалюты.