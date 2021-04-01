live
Новости » Экономика Читати новину українською

Маск первоапрельской твитом поднял стоимость криптовалюты Dogecoin

Илон Маск Фото из открытых источников

Стоимость криптовалюты в течение полу часа выросла на 20%

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск 1 апреля сообщил, что хочет в буквальном смысле отправить криптовалюту Dogecoin на Месяц. Об этом он написал в своем Twitter.

"SpaceX отправит настоящий Dogecoin на настоящую Луну", - отметил в сообщении миллиардер.

Twitter Илона Маска

После публикации Илона Маска стоимость криптовалюты на бирже Binance в течение полу часа выросла на 20% до 0,062 долларов.

Новости по теме: Илон Маск анонсировал выпуск новой криптовалюты

Напомним, в феврале Илон Маск заявил об уходе из Twitter, однако через несколько дней вернулся в соцсеть и опубликовал новый твит. После этого состоялся резкий скачок стоимости криптовалюты Dogecoin.

Кроме того, 29 января стоимость биткоина обновила двухнедельный максимум после того, как Илон Маск добавил в описание своего аккаунта в Twitter хэштег #bitcoin. Рост цены криптовалюты на 15,7% произошел меньше, чем через 15 минут после обновления страницы в соцсети. А через несколько дней он второй раз поспособствовал росту себестоимости Bitcoin, когда написал, что он является сторонником криптовалюты.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Минздраве анонсировали изменения в плане вакцинации против COVID-19 МОН хочет запустить электронное поступление в вузы на сервисе "Дія" "Укрпочта" разрешила получать посылки и почтовые переводы с помощью "Дії" В Минздраве назвали медицинские услуги, которые появятся в приложении "Дія" до 2023 года

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Украину