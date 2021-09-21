Марунич: Сложно ожидать от бюджета чего-то нового, когда экономика в стагнации

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич Фото из открытых источников

По его словам, в лучшем случае будет экономический рост и то его, скорее всего, прибьет высокая цена на энергоносители

От принятого Верховной Радой государственного бюджета на 2022 год сложно ожидать чего-то нового, в то время как экономика страны в стагнации, которая сопровождается увеличением численности безработных и снижением уровня жизни населения. Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Сложно требовать от Кабмина и от бюджета чего-то принципиально нового, когда экономика, по сути, в стагнации.

Да, это завышенная цифра (на оборонку 6% ВВП, – ред.), при том, что на образование в лучшем случае 3,5%, а общеизвестно, что даже в Конституции содержится норма необходимости выделения 5% ВВП. В лучшем случае в этом году будет экономический рост и то его, скорее всего, прибьет высокая цена на энергоносители", – сказал он отвечая на вопрос, считает ли он действительно реалистичным госбюджет-2022.

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Напомним, сегодня Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона о государственном бюджете Украины на 2022. В следующем году важнейшим приоритетом являются медики, военные и ветераны войны.