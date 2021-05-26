Марунич: Национализированный Зеленским нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс" принесет Украине десятки миллионов гривен убытков в год

Фото из открытых источников

Эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич заявил, что нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс" президент Владимир Зеленский не должен был национализировать, поскольку теперь это решение будет приносить государству десятки миллионов гривен убытков каждый год. Об этом эксперт заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Вся эта история имеет очень удивительное измерение, потому что те, кто советовал арестовывать трубопровод, никакими рациональными фактами и подходами не руководствовались. И это покажет ближайшая история", - подчеркнул Марунич.

По словам эксперта, в Украине уже была похожая история - с нефтепроводом "Одесса - Броды". Он тоже длительное время простаивал, и из-за того, что длительное время не могли обеспечить прокачку трубы, это принесло государству колоссальные убытки. Страна платила дополнительные деньги на поддержание трубы в работоспособном состоянии, а в это время нефтепровод попросту простаивал.

"Поэтому это будет еще один такой памятник всем рациональным подходам украинских властей по отношению к инфраструктуре. Нельзя было арестовывать данную трубу. Ее национализировали, и что теперь - ну, получили трубу, которая теперь в собственности государства. Получили простаивающую трубу, в которой находится сейчас пока технологического топлива на 2 млрд грн. Его отсудит в любом случае оператор, а он зарегистрирован в Евросоюзе, оттуда закачают и там придется заполнить трубу технологической смесью, потому что если ее оставить пустой она просто будет непригодна для эксплуатации через несколько лет. Ее нужно поддерживать в работоспособном состоянии - это десятки миллионов гривен в год. Вот вам рациональный подход", - констатировал Марунич.