Людей подталкивают брать кредиты, чтобы платить за коммуналку, – Чаплыга

Фото из открытых источников

Потому что платить больше, чем ты можешь, нереально, констатировал эксперт

Украинцев подталкивают к тому, чтобы они брали потребительские кредиты и платили за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" – заявил политический консультант Михаил Чаплыга.

Гость студии, комментируя ситуацию с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, обратил внимание на то, что банки стимулируют украинцев, которым не хватает средств на оплату по платежкам, брать займы.

"По сути, людей толкают брать кредиты, потребкредит для того, чтобы закрыть коммуналку. Платить больше, чем ты можешь, не заплатишь", – сказал Михаил Чаплыга.

Эксперт предостерег, что в Украине будет немало людей, достигших пенсионного возраста, однако не имеющих 15 лет стажа, а поэтому пенсию они не будут получать. Он подчеркнул, что платежки этим людям также будут присылать.

"Дырку в законе так и не закрыли. Теперь те, у кого нет 15 лет стажа, они никто, их не существует, только могила. В прямом смысле могила", – отметил Михаил Чаплыга.

Гость студии прогнозирует, что долги за коммунальные услуги будут космическими, после получения новых платежек украинцами сумма задолженности достигнет 100 млрд грн. Михаил Чаплыга предостерег, что после принятия соответствующего закона у украинцев за долги будут забирать жилье.

Как свидетельствуют данные Госстата, в Украине за январь 2021 года на 6% выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, а тарифы на коммунальные услуги за последний год поднялись на 18,4%.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.