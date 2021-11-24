Литвин об энергетическом кризисе: Никаким меморандумом страну газом не обеспечить

Владимир Литвин Фото из открытых источников

Меморандумами можно было бы ими решить проблему "Большого строительства"

Подписанные меморандумы не решают проблемы, связанные с энергетическим кризисом. Об этом сообщил академик Национальной академии наук Украины, экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

"Если говорить о меморандумах, о программах, то я убежден, что можно было бы ими решить проблему "Большого строительства", то есть выстелить всю страну. С самого начала для людей, имеющих элементарный практический опыт и знание практической жизни – было очевидно, что этим меморандумом никто не обеспечит страну газом. Но меморандум подписали, а теперь мы имеем такую ситуацию: правительство и власть в Киеве утверждает – "мы решили все проблемы", а если проблемы возникают на местах, то в этом ответственность исключительно местной власти", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд принял решение о первом пересмотре программы Stand-by с Украиной и выделил транш на 700 млн долларов.

Накануне стало известно, что у МВФ обнародовали условия продления кредитной программы с Украиной.

Напомним, программа сотрудничества с МВФ Stand-by рассчитана на 18 месяцев с финпомощью в 3,6 млрд СПЗ (эквивалент 5 млрд долларов). Ее утвердили 9 июня 2020 года.

Программа направлена на обеспечение поддержки Украины в преодолении последствий пандемии COVID-19 и содержит ряд требований относительно важных структурных реформ для уменьшения ключевых уязвимостей.