Лазебная объяснила, есть ли альтернативы введению накопительной пенсии

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По словам министра, возможен также вариант увеличения пенсионного возраста или повышение ЕСВ

В Украине в случае отклонения предложения о введении накопительной пенсии могут повысить пенсионный возраст или увеличить размер налогов. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Альтернативы нет, надо объединяться, продумывать каждый шаг и принимать закон", - отметила она.

По словам Лазебной, главной причиной накопительной пенсии является демографическая ситуация в Украине.

"Почему мы так говорим? Потому что видим демографию, видим, что продолжительность жизни людей растет, рождаемость снижается, солидарная пенсионная система неустойчива - ведь минимальный страховой взнос (1130 гривен) покрывает лишь на 63 процента минимальную пенсионную выплату, а около 30 процентов экономически активного населения вообще не принимает участия в страховании", - пояснила специалист.

При этом министр добавила, что другого выхода пока нет.

"Либо накопительная система, либо увеличение пенсионного возраста, чтобы уменьшать соотношение пенсионеров по отношению к работающим, либо увеличивать ЕСВ, либо не повышать пенсии", - резюмировала Лазебная.

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Ранее сообщалось, что в Украине планируют сделать для определенных категорий обязательной накопительную пенсию. Она будет предусматривать изменение подхода к отчислениям в Пенсионный фонд предприятиями с вредными условиями труда.