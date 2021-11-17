Курс валют от НБУ: Доллар растет пятый день подряд

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За последние сутки валюта подорожала на 10 копеек

За последние пять дней курс доллара продолжает расти. Сейчас валюта стоит 26,51 гривен за доллар. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается, официальный курс гривни к доллару на 18 ноября установлен на таком уровне: 26,5147 гривен за 1 доллар (+0,1014 грн). При этом курс доллара на 17 ноября составил 26,4133 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет пятый день подряд после того, как он упал до минимума более чем за 1,5 года.

Также курс гривны к евро составляет 29,9974 гривен за 1 евро.

А курс гривны к российскому рублю – 3,6537 гривен за рубль.

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Напомним, что в течение недели ожидается незначительный рост курса доллара. Валюта может подорожать до 26,30 гривен.

При этом, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США снизился с 26,19 до 26,10 гривен (-0,3%). Спрос/Предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 26,10/26,12 до 26,21/26,23 гривен (+0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 26,07/26,27 до 26,08 / 26,27 гривен (+0,1%).

А вчера, 16 ноября, Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны на 23 копейки - до 26,3371 грн за доллар.

В то же время, курс гривны к евро был установлен на уровне 30,1468 грн за евро против 29,9007 грн за евро накануне.