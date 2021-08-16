Курс евро упал по сравнению с предыдущим днем, - НБУ

Сейчас стоимость одного евро - 31,36 гривен

В Украине курс евро упал, по сравнению с предыдущим днем и стоит 31,36 гривен за евро. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

Как отмечается, стоимость евро на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

"Официальный курс евро на 17 августа установлен на таком уровне: 31,3633 гривен за евро (-0,0345 грн)", - сообщил НБУ.

Сейчас курс евро составляет 31,3978 гривен за евро.

Также известно, что на межбанке курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 31,50 гривен за евро. Курс покупки составляет 31,47 гривен за евро.

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Напомним, что по состоянию на 13 августа, НБУ укрепил официальный курс гривны на 4 копейки - до 26,7686 грн за доллар. В частности, курс гривны к евро установлен на уровне 31,421 грн за евро против 31,4105 грн за евро накануне.