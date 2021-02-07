Курс доллара снизится: Пналитики дали прогноз на следующую неделю

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Стоимость доллара на межбанке через неделю может составить 27,6 грн

В Украине на следующей неделе, 8-14 февраля, ожидается снижение курса доллара к гривне. Соответствующий прогноз дал аналитик Вадим Иосуб в комментарии "РБК-Украина".

По словам аналитика, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличная валюта в банках может быть на уровне около 27,5/27,7 грн за доллар.

Отмечается, что в течение прошлой недели курс доллара заметно снизился на всех сегментах рынка на 1,0-1,4%. В частности, с пятницы по пятницу официальный курс доллара, установленный НБУ, снизился с 28,19 до 27,89 грн (-1,1%).

При этом спрос/предложение доллара на межбанке снизились с 28,13/28,15 грн до 27,74/27,76 грн (-1,4%), а средние курсы покупки/продажи наличной валюты в банках снизились за этот период с 28,04/28,23 грн до 27,73/27,94 грн за доллар (-1,1%/-1,0%).

В то же время спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,8%. Это произошло из-за более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

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Напомним, недавно в правительстве разработали сценарий развития экономики, согласно которому до 2024 года ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн/долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн/долл – по пессимистическому. В Министерстве развития экономики считают, что национальную валюту поддержат иностранные инвестиции.